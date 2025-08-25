Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φέρεται να έκαναν προσπάθεια για την απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς ωστόσο βρήκαν μπροστά τους το... τείχος των Λέικερς.

Πώς θα σας φαινόταν ένα δίδυμο Λεμπρόν-Κάρι στους Γουόριορς; Πάντως το front office του Γκόλντεν Στέιτ το είχε σκεφτεί και μάλιστα προσπάθησε να το κάνει και πραγματικότητα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Γουόριορς «ενόχλησαν» πολλές φορές τους Λέικερς όσον αφορά την πιθανότητα trade για τον «βασιλιά» του ΝΒΑ.

Παρόλα αυτά οι απαντήσεις που λάμβαναν ήταν συνέχεια αρνητικές. Συγκεκριμένα το «Lakers Daily» ανέφερε ότι η ομάδα του Λος Άντζελες δεν επιθυμούσε καμία ανταλλαγή με τους Γουόριορς, καθώς το Γκόλντεν Στέιτ συμπεριλάμβανε στο trade τους Τζίμι Μπάτλερ και Τζόναθαν Κούμινγκα.

Ο 40χρονος Λεμπρόν έχει να λάβει την ερχόμενη σεζόν 52.6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αντίστοιχα ο Μπάτλερ που αποτελούσε και τον νούμερο «1» παίκτη στην ανταλλαγή 54.1 εκατομμύρια δολάρια.