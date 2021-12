Ουίζαρντς: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Χάρελ, έφτασε τους 7 παίκτες η Ουάσινγκτον

O Mόντρεζλ Χάρελ μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού και πλέον είναι ο έβδομος παίκτης των Ουίζαρντς που το έπραξε.

Συνεχίζουν τα προβλήματα με τον covid-19 στους Ουίζαρντς. Ο Mόντρεζλ Χάρελ έγινε ο έβδομος παίκτης των μάγων που μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού, αυξάνοντας τις σημαντικές απουσίες για την ομάδα.

Όλα αυτά λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των πρωτεουσιάνων με τους Χιτ απόψε στις 02:30. Στο πρωτόκολλο κορονοϊού βρίσκονται και οι Μπιλ, Νέτο, Κούζμα, Κάλντγουελ-Πόουπ, Άντονι Γκιλ και Τόμας Μπράιαντ.

Washington Wizards center Montrezl Harrell has entered the league's Covid protocols, sources tell ESPN. He's the seventh player on roster to do so. Wizards play the Heat tonight.