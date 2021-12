Γκρεγκ Μονρό: «Δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Τζέιλεν Πάουελ» (vid)

Ο Γκρεγκ Μονρό επέστρεψε στο ΝΒΑ μετά τη διετή περιπλάνησή του στην Ευρώπη. Κι η ειλικρίνειά του ήταν αφοπλιστική, αφού παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε έναν συμπαίκτη του!

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ταλαιπωρούνται από το κύμα του κορονοϊού. Στο πρωτόκολλο βρίσκονται 8 παίκτες, ανάμεσά τους ο Καρλ Άντονι Τάουνς, ο Άντονι Έντουαρντς και ο Ντ' Άντζελο Ράσελ.

Η διοίκηση έφερε αρκετούς παίκτες από την G-League, ενώ έδωσε στον Γκρεγκ Μονρό 10ήμερο συμβόλαιο. Η πρώτη εμφάνιση του άλλοτε σέντερ των Μιλγουόκι Μπακς, Χίμκι και Μπάγερν Μονάχου ήταν εξαιρετική (11π., 9 ριμπ., 6 ασίστ) στη νίκη της Μινεσότα απέναντι στους Σέλτικς (108-103).

Στο φινάλε του αγώνα, στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός σέντερ ήταν κάτι παραπάνω από ειλικρινής. «Δεν θα σας πω ψέματα, ο Τζέιλεν Νόουελ έπαιξε εκπληκτικά απόψε, αλλά δεν είχα ιδέα ποιος είναι», ήταν τα λόγια του Μονρό για την αποκάλυψη του αγώνα, σκόρερ 29 πόντων με 6/9 τρίποντα. Και συμπαίκτη του.

Greg Monroe kept it real after the game 😂 pic.twitter.com/V71u8hSQOx