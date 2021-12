Ο ΛεΜπρόν έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Χριστουγέννων, προσπέρασε Κόμπι (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.

Παρά την 39άρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Λείκερς δεν κατάφεραν να νικήσουν τους Νετς και πλέον μετρούν 5 σερί ήττες. Πάντως ο Βασιλιάς με τους 22 πόντους που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, έφτασε τους 396 πόντους και προσπέρασε τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ, όντας πρώτος πλέον στα ματς των Χριστουγέννων. Ακολουθούν Όσκαρ Ρόμπερτσον, Ντουέιν Ουέιντ και Κέβιν Ντουράντ.

Άλλη μια κορυφή για τον ηγέτη των Λέικερς που όμως θα ήθελε να συνδυαστεί με νίκη των λιμνανθρώπων, οι οποίοι ψάχνονται τον τελευταίο καιρό και δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Άντονι Ντέιβις. Ο ΛεΜπρόν έχει μείνει να παλεύει μόνος του, όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι για να φτάσουν σε νίκη οι λιμνάνθρωποι.

Δείτε και τα όσα έκανε ο ηγέτης της ομάδας του LA κόντρα στο Μπρούκλιν, τα οποία όμως δεν έφτασαν σε καμιά περίπτωση για το ροζ φύλλο αγώνα

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the all-time #NBAXmas scoring leader! #NBA75 pic.twitter.com/FH7mC4rZ8s