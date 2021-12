Τίμπεργουλβς: Μετά τον Τάουνς, τον Έντουαρντς και τον Μπέβερλι, στο πρωτόκολλο ο Ράσελ

Ακόμη ένα μεγάλο πλήγμα για την ομάδα της Μινεσότα, που χάνει και τον Ντ' Άντζελο Ράσελ, ο οποίος εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Ο κορονοϊός συνεχίζει να μαστίζει τον κόσμο του ΝΒΑ και οι παίκτες που γράφονται στην ατελείωτη λίστα του πρωτοκόλλου όλο και πληθαίνουν. Οι Τίμπεργουλβς αποτελούν από τις ομάδες που δέχεται... γερά χτυπήματα από την Covid-19 και στερείται αστέρες από το ρόστερ της.

Μετά τους Καρλ-Άντονι Τάουνς, Άντονι Έντουαρντς και Πάτρικ Μπέβερλι, ο Ντ'Άντζελο Ράσελ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα σε καθεστώς καραντίνας ακολουθώντας τις οδηγίες της Λίγκας. Μάλιστα, συνολικά είναι ο όγδοος παίκτης που τίθεται εκτός από την ομάδα της Μινεσότα για τον ίδιο λόγο.

Την φετινή σεζόν ο Ράσελ σε 27 παιχνίδια μετράει 18.7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

