Τίμπεργουλβς: Ο Άντονι Έντουαρντς στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Ο νεαρός σταρ των Τίμπεργουλβς είναι ο επόμενος που μπαίνει στην ατελείωτη λίστα των παικτών που εντάσσονται στο πρωτόκολλο.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από τους ιθύνοντες του ΝΒΑ πως θα υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα κατά της πανδημίας του Covid-19 από τις 26 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου, δύο ακόμη παίκτες της Λίγκας εντάσσονται στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι εκείνος που θα λείψει το επόμενο διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του και θα βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας μέχρι νεοτέρας, όπως ενημέρωσε ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Μάλιστα δεν είναι ο μόνος, αφού και ο Πρινς θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για τους «λύκους».

Taurean Prince has also been added to the list of Minnesota players entered into the league’s protocols. https://t.co/7YukxFpFZ2