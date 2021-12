«Επιστρέφει ο ΝτιΒιτσέντζο απέναντι στους Σέλτικς»

Ο ΝτιΒιτσέντζο μετράει αντίστροφα για να φορέσει και πάλι στο παρκέ την φανέλα των Μπακς έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό και την περιπέτεια με τον κορονοϊό.

Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση έπειτα από περίπου 6 μήνες απουσίας από τα παρκέ. Ο γκαρντ των «ελαφιών» είχε αποχωρήσει τραυματίας από το Game 3 των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊαμι Χιτ και το πρόβλημα στον τένοντα τον ανάγκασε να «καθηλωθεί» για αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ η πρώτη του εμφάνιση για την σεζόν υπολογιζόταν για τις 15 Δεκεμβρίου, εκείνος εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού, παρατείνοντας ακόμη λίγο την αγωνία του. Πλέον, μετράει αντίστροφα για να παραταχθεί απέναντι στους Σέλτικς και να ντεμπουτάρει μπροστά στο κοινό των Μπακς.

Milwaukee Bucks guard Donte DiVincenzo will make his season debut on Christmas Day vs. the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. DiVincenzo was set to return Dec. 15 from June ankle surgery before entering protocols. Now, he’s back.