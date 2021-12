Αντετοκούνμπο: Παίζει κόντρα στους Σέλτικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο παιχνίδι των Χριστουγέννων κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς.

Όπως έγινε γνωστό, ο Έλληνας σούπερ σταρ βγήκε από το πρωτόκολλο υγείας ενώ παρέμενε αμφίβολη η συμμετοχή του στο παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της Βοστόνης (25/12, 21:30).

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν συμπεριέλαβαν το όνομά του ανάμεσα στους αμφίβολους ή σε αυτούς που δεν θα είναι στην διάθεση του Μπουντενχόλζερ, ενώ στην... προαναγγελία του αγώνα κυριαρχούσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

