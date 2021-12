Aντετοκούνμπο: Βγήκε από το πρωτόκολλο κορονοϊού, αμφίβολος για το ματς των Χριστουγέννων

O Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε από το πρωτόκολλο κορονοϊού, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο πως θα παίξει τα Χριστούγεννα (21:30) κόντρα στους Σέλτικς.

Ευχάριστα τα νέα για τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ βγήκε από το πρωτόκολλο κορονοϊού και αναμένεται να πατήσει παρκέ σήμερα. Αύριο θα αποφασιστεί αν θα αγωνιστεί στο ματς των Χριστουγέννων κόντρα στους Σέλτικς (21:30).

O Greek Freak είχε να παίξει σε ματς από τις 14 Δεκέμβρη και την ήττα του Μιλγουόκι από τους Σέλτικς. Μένει να δούμε αν θα επιστρέψει πάλι με τη Βοστώνη στο χριστουγεννιάτικο παιχνίδι που θα τραβήξει πάνω του πολλά βλέμματα.

Φέτος ο Γιάννης κάνει εντυπωσιακά πράγματα, παλεύοντας για το τρίτο βραβείο MVP της καριέρας του και προσπαθεί να απειλήσει Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ. Μετρά 27 πόντους, 11.6 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ κατά μέσο όρο.

