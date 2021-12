Αμερικανός στρατιώτης ξέσπασε σε κλάματα βλέποντας την κόρη του μετά από 8 μήνες (vid)

Ένας Αμερικανός στρατιώτης που βρέθηκε στον αγώνα της Ιντιάνα με τους Ρόκετς ξέσπασε σε κλάματα βλέποντας την μικρή κόρη του μετά από 8 μήνες προσφέροντας την πιο δυνατή στιγμή στο γήπεδο των Πέισερς.

Η αναμέτρηση των Πέισερς με τους Ρόκετς που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 118-106 σημαδεύτηκε από μια πολύ δυνατή στιγμή, όταν ένας Αμερικανός στρατιώτης κλήθηκε να κάνει δηλώσεις on camera, δίχως να ξέρει πως τον περίμενε μια πραγματικά μεγάλη έκπληξη.

Ενώ, λοιπόν μιλούσε στην κάμερα, γύρισε από την άλλη πλευρά και είδε την κόρη του να τρέχει προς το μέρος του για να τον αγκαλιάσει μετά από οκτώ μήνες! Εκείνος δεν άντεξε, έσκυψε και έβαλε τα κλάματα πριν τον πάρει αγκαλιά η κορούλα του...

Reunited after 8 months apart ♥



What a moment for this father and daughter in Indiana! pic.twitter.com/oBSmhR5BbD