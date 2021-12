Σίξερς - Χοκς 96-98: Άρχισε με 0/13 σουτ όμως έγινε ήρωας ο Μπογκντάνοβιτς

Ο κορονοϊός έχει αποδεκατίσει τους Χοκς που πλέον έχουν επτά παίκτες στο πρωτόκολλο για την Covid-19 ωστόσο ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πέτυχε τους 10 από τους 15 πόντους του στα τελευταία 3:44, σφραγίζοντας τη νίκη επί των Σίξερς με 96-98.

Ο Κέβιν Έρτερ ενημερώθηκε λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα στη Φιλαντέλφια πως μπαίνει στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Χοκς στους επτά έπειτα από τους Γιανγκ, Καπέλα, Γκαλινάρι, Ουίλιαμς, Κούπερ και Λουαού-Καμπαρό.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του ματς, έχασαν τους Καμ Ρέντις και Ντελόν Ράιτ με διάστρεμμα! Έστω κι έτσι, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς το πήρε πάνω του, σκοράροντας κρίσιμους πόντους στα τελευταία λεπτά για την Ατλάντα έπειτα από το αρχικό 0/13!

«Θέλαμε απεγνωσμένα αυτή τη νίκη! Περνάμε δύσκολα... Είναι τρελό αυτό που γίνεται» τόνισε μετά από το τέλος του αγώνα ο Σέρβος γκαρντ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζοέλ Εμπίντ έκανε double - double με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ πρόσθεσε 17 πόντους.

«Φέρνουμε παιδιά από τη G League που πραγματικά δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε προπονήσεις μαζί τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς των Χοκς, Νέιτ ΜακΜίλαν.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-32, 51-51, 75-79, 96-98

Bogdan Bogdanovic, on starting 0-for-13 before scoring 10 points in the final 3:44.



"It was personal at the end. 'I can't break the record tonight.' I just kept saying that to myself." pic.twitter.com/oqKka8CUne