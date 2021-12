Τόμας: «Οι δικοί μου Bad Boys Πίστονς νίκησαν όλους τους GOATs» (vid)

O Aϊζάια Τόμας υποκλίθηκε στην ομάδα του, τους Bad Boys Pistons και τόνισε πως... καθάρισαν όλους τους GOATs.

Οι Πίστονς του Τόμας, του Ντούμαρς και του Λαϊμπίρ αποτέλεσαν μία από τις πιο σκληρές ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ και ήταν γνωστοί ως Bad Boys. Ήταν η... παρέα που κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 1989 και 1990.

Εκείνη την εποχή ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, με το Ντιτρόιτ να καταφέρνει να νικήσει τους Λάρι Μπερντ και Σέλτικς, Μάτζικ Τζόνσον και Λέικερς και φυσικά τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς. Μάλιστα ο Air... προετοιμάστηκε με τον κατάλληλο τρόπο από τους αποκλεισμούς από το Ντιτρόιτ, πείσμωσε, βελτιώθηκε και επέστρεψε για να κατακτήσει την κορυφή.

Ο ηγέτης εκείνης της ομάδας και... ορκισμένος εχθρός του MJ μίλησε στον Τσάνινγκ Φράι και τόνισε πως οι Bad Boys Pistons νίκησαν τους κορυφαίους όλων των εποχών. «Όλος ο κόσμος λέει πως εκείνοι είναι οι κορυφαίοι της ιστορίας, αλλά οι ομάδες τους νίκησαν όλους (Τζόρνταν, Μάτζικ, Μπερντ). Ήμασταν ίσως η κορυφαία αμυντική ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του θρύλου του Ντιτρόιτ και ενός από τους σπουδαιότερους και πιο υποτιμημένους point guards ever.

"All them people that they say are the best to ever do it, my teams beat all them."@IsiahThomas talked about his 'Bad Boy' Pistons teams with @channingfrye on an all-new 'Full-Bodied' 👀



(@porsche) pic.twitter.com/BmEXw3E2cD