Μπουλς - Ράπτορς: Αναβολή του αγώνα

Οι απουσίες λόγω κορονοϊού και από τις δύο ομάδες οδήγησαν στην αναβολή της αναμέτρησης των Μπουλς με τους Ράπτορς.

Σύμφωνα με πηγές που καταφτάνουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα από τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σαμς Τσαράνια, το παιχνίδι των Σικάγο Μπουλς με τους Τορόντο Ράπτορς που ήταν προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/12, 03:00π.μ.) αναβάλλεται.

Οι Μπουλς θα υποδέχονταν την ομάδα του Τορόντο στην έδρα τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό εξαιτίας των απουσιών και των δύο ομάδων από τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα με το πρωτόκολλο κορονοϊού.

Sources: The Chicago Bulls-Toronto Raptors game tonight has been postponed.