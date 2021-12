Αναβλήθηκε το Μπλέιζερς-Νετς

Τα κρούσματα κορονοϊού στις τάξεις των Μπρούκλιν Νετς οδήγησαν σε αναβολή την αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα το ΝΒΑ, το παιχνίδι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/12, 05:00) δεν πρόκειται να διεξαχθεί στο Όρεγκον και αυτό λόγω των κρουσμάτων στις τάξεις των Νετς.

Συγκεκριμένα οι Μπλέιζερς θα υποδέχονταν τους Νετς, αλλά από τη στιγμή που η ομάδα του Μπρούκλιν δεν μπορεί να έχει τον απαιτούμενο αριθμό παικτών ώστε να διεξαχθεί η αναμέτρηση, το ΝΒΑ αποφάσισε την αναβολή της.

