O Σάμετ έριξε camera man και ο Πολ του έβαλε τις... φωνές γιατί δεν τον βοήθησε (vid)

Ο Λάντρι Σάμετ παρέσυρε έναν camera man, με τον Πολ να σπεύδει αμέσως για να τον βοηθήσει και να την... λέει στον συμπαίκτη του.

Με τη φόρα που είχε ο Λάντρι Σάμετ έπεσε πάνω σε camera man, ωστόσο δεν έκατσε για να τον βοηθήσει όπως πάντα γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αμέσως ο Κρις Πολ έσπευσε για να σηκώσει και να βοηθήσει τον άνθρωπο, ενώ τα... έψαλλε στον συμπαίκτη του, λέγοντας του πως την επόμενη φορά θα πρέπει να βοηθήσει.

Στα του ματς, οι Σανς... καθάρισαν εύκολα τους Λέικερς με 108-90.

Landry Shamet ran into the baseline camera man and walked away. Looked like Chris Paul helped him up and told Shamet to help him up next time. pic.twitter.com/h4SxkZEmvJ