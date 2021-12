Καρμέλο: Τα... έβαλε με τον διαιτητή και αποβλήθηκε (vid)

Ο Καρμέλο Άντονι αποβλήθηκε κόντρα στους Νικς για διαμαρτυρία στους διαιτητές.

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ο Καρμέλο Άντονι. Ο παίκτης των Λέικερς φώναξε για φάουλ του Κράουντερ πάνω στη δική του προσπάθεια για σουτ, αλλά δεν πήρε τίποτα. Στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή του ματς κόντρα στους Σανς, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αποβληθεί από την αναμέτρηση στην τρίτη περίοδο.

Δείτε το περιστατικό

Melo gets ejected in the third quarter 😬 pic.twitter.com/Ko6q6zECvC