Χοκς: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού Γκαλινάρι-Καπέλα, 10ήμερο συμβόλαιο ο Στίβενσον

O Λανς Στίβενσον επιστρέφει στο ΝΒΑ και τους Χοκς, μετά το 2019 όπου αγωνίστηκε στους Λέικερς. Ο Ντανίλο Γκαλινάρι και ο Κλιντ Καπέλα μπήκαν στο πρωτόκολλο covid-19.

Μετά από την παρουσία του στη G-League και τους Grand Rapids Gold (19.7 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ, ο Λανς Στίβενσον επιστρέφει στο ΝΒΑ, αφού οι Χοκς του έδωσαν την ευκαιρία. Η Ατλάντα του πρόσφεραν την hardship συμφωνία (εξαίρεση που σου επιτρέπει να πάρεις 16ο ή 17ο παίκτη όταν έχεις έναν παίκτη που είναι επιβεβαιωμένα off για τουλάχιστον 2 εβδομάδες) και γυρίζει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μετά τη σεζόν 2018-19 και τους Λέικερς. Τα τελευταία χρόνια δοκίμασε την τύχη του και στην Κίνα. Ο «Lancelot» πέρασε τα καλύτερα του χρόνια στην Ιντιάνα, εκεί όπου τη σεζόν 2013-14 είχε 13.8 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.

Πλέον στο πρωτόκολλο κορονοϊού για τους Χοκς μπήκαν και ο Ντανίλο Γκαλινάρι με τον Κλιντ Καπέλα, αφού εκεί βρίσκεται ήδη ο αστέρας τους, Τρέι Γιανγκ.

