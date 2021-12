ΝΒΑ: Ποια είναι η κορυφαία φανέλα στην ιστορία; (poll)

Το Gazzetta ξεχώρισε μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις ομάδων στο πέρασμα των χρόνων και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν την κορυφαία στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μετά την εκλογή της κορυφαίας Δυναστείας, το ΝΒΑ άνοιξε ψηφοφορία για την καλύτερη φανέλα ομάδας στην ιστορίας. Το Gazzetta αφού πρώτα έβαλε κάτω πάνω από 40-50 φανέλες στο πέρασμα των χρόνων, ξεχώρισε 15 εμφανίσεις και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν την κορυφαία της ιστορίας. Υπάρχουν φανέλες για κάθε γούστο και ελπίζουμε να μην αφήσαμε κάποιον παραπονεμένο. Όλες οι ενστάσεις δεκτές και περιμένουμε σχόλια με εμφανίσεις που ξεχάσαμε και σας έκαναν εντύπωση.

Χοκς 1997

Νετς 1991

Βανκούβερ 1997

Πίστονς 2000

Χιτ (Vice) 2019-20

The @MiamiHEAT's city threads have been absolute 🔥 pic.twitter.com/YgZoU0dEx5