Μπουλς: Ψηφίστηκαν η κορυφαία δυναστεία ever στο NBA 75 Euro Vote

Oι απίθανοι Μπουλς των Τζόρνταν, Πίπεν και Ρόντμαν πήραν την πρώτη θέση στο NBA75 Euro Vote και αναδείχθηκαν η κορυφαία δυναστεία στην ιστορία του ΝΒΑ.

To NBA 75 Euro Vote έδωσε την ευκαιρία στους Ευρωπαίους φιλάθλους να καθορίσουν τους κορυφαίους στα 75 χρόνια του ΝΒΑ. Η πρώτη ψηφοφορία αναζητούσε την κορυφαία «Δυναστεία» ever και έχουμε νικητή.

Οι φοβεροί και τρομεροί Μπουλς της (1995/96-1997-98) κατέκτησαν την πρώτη θέση με ποσοστό που δεν χωρά αμφισβήτηση. Η παρέα του Μάικλ Τζόρνταν, του Σκότι Πίπεν, του Ντένις Ρόντμαν και του Τόνι Κούκοτς συγκέντρωσε το 46% των ψήφων, αφήνοντας πίσω τους Σέλτικς του 1958-1969. Είχε σαρώσει τα πάντα στο διάβα της η αρμάδα των ταύρων με τρεις σερί τίτλος από το 1996 μέχρι το 1998, ενώ έκανε άλλο ένα three-peat από το 1991 μέχρι το 1993.

Οι Κέλτες πήραν την δεύτερη θέση με ποσοστό 24%. Μια ομάδα που είχε τον άρχοντα τον δαχτυλιδιών, τον θρυλικό Μπιλ Ράσελ. Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Ουόριορς με ποσοστό 15%που κατέκτησαν τρία πρωταθλήματα από το 2015 μέχρι το 2018 και έχασαν στους τελικούς του 2016. Μια απίθανη ομάδα με Κάρι, Ντουράντ (στα 2 τελευταια πρωταθλήματα) Τόμπσον, Γκριν και Ιγκουοντάλα.

Τέταρτοι ήταν οι showtime Λέικερς )1979-89) του Μάτζικ Τζόνσον, του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, του Τζέιμς Ουόρθι και του Μπάιρον Σκοτ, ενώ πέμπτοι ήταν οι Σέλτικς των Μπερντ, ΜακΧέιλ και Πάρις.

