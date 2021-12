Εμπίντ: Ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού... ντύθηκε Τζαμπάρ (vid)

O Tζοέλ Εμπίντ έκανε παπάδες κόντρα στους Σέλτικς και πέτυχε επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο Τζαμπάρ.

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων σέντερ του ΝΒΑ και το έδειξε στο ματς των Σίξερς κόντρα στους Σέλτικς. Ο Τζοέλ Εμπίντ έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ απέναντι στη Βοστώνη, όντας ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 μπλοκ, κάτι που συμβαίνει για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Μόνο ένας παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ έχει φτάσει σε κάτι αντίστοιχο και είναι ο σπουδαίος Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που έχει 4 τέτοια ματς. Τα κοψίματα έγιναν επίσημα στην στατιστική του ΝΒΑ από την αγωνιστική περίοδο 1973-74 και μετά.

Aυτή τη στιγμή οι Σίξερς βρίσκονται στο 16-15 και την 6η θέση της Ανατολής, ψάχνοντας τρόπο να τρέξουν σερί νικών για να ανέβουν κι άλλο στη βαθμολογία, ενώ η κατάσταση με τον Μπεν Σίμονς δεν έχει αλλάξει και ο Αυστραλός δεν έχει παίξει λεπτό μέσα στη σεζόν, ψάχνοντας τρόπο να αποχωρίσει. Πάντως δεν έχει προκύψει κάτι χειροπιαστο για ανταλλαγή μέχρι τώρα,

Joel Embiid had 40 points, 10 rebounds, 5 assists and 4 blocks in a game for the 3rd time in his career. Only player with more such games since blocks became official in 1973-74? Kareem Abdul-Jabbar with 4. pic.twitter.com/RxfccV8LWw