Ο 4χρονος γιος του Ντρέιμοντ Γκριν θύμισε στον Κάρι να βάλει μάσκα (vid)

O γιος του Ντρέιμοντ Γκριν, ο 4χρονος Ντρέιμοντ τζούνιορ είδε τον μπαμπά του να κάνει triple double κόντρα στους Κινγκς ενώ έδωσε στον Στεφ Κάρι να φορέσει τη μάσκα του στον πάγκο!

Ο Στεφ Κάρι αποθεώθηκε από τους οπαδούς των Ουόριορς στη νίκη επί των Κινγκς με 113-98. Ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τους «Πολεμιστές» έπειτα από το ρεκόρ του Κάρι στο Madison Square Garden, εκεί όπου ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία προσπέρασε τον Ρέι Άλεν στο νούμερο 1 της λίστας με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Πάντως κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Κινγκς ο 4χρονος γιος του Ντρέιμοντ Γκριν κατευθύνθηκε στον πάγκο των Ουόριορς και έδωσε στον Κάρι να φορέσει τη μάσκα του, την ώρα που ο πατέρας του έκανε triple - double με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ!

Εξάλλου, ο κορονοϊός έχει... γονατίσει το ΝΒΑ που ανακοίνωσε το βράδυ της περασμένης Κυριακής την αναβολή πέντε αγώνων. Ήταν το πρώτο φετινό triple - double του Γκριν, ο οποίος έφτασε συνολικά τα 31 με τους Ουόριορς, περισσότερα από κάθε άλλον στην ιστορία του οργανισμού.

Draymond Green Jr. with the assist to Steph 😂



(via @warriors)pic.twitter.com/v3MdlzMotd