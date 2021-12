Κάρι: Standing ovation για τον νέο «βασιλιά» των τριπόντων (vid)

Ο αγώνας με τους Κινγκς ήταν ο πρώτος εντός έδρας για τους Ουόριορς έπειτα από το ρεκόρ τριών πόντων του Στεφ Κάρι και οι φίλαθλοι στο Chase Center σηκώθηκαν στο πόδι για να αποθεώσουν τον κορυφαίο σουτέρ στην ιστορία.

Ο Στέφ Κάρι είναι επισήμως εδώ και λίγες μέρες ο νέος «βασιλιάς» των τριπόντων στο ΝΒΑ, σπάζοντας το ρεκόρ στο Madison Square Garden και ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Ρέι Άλεν.

Οι Ουόριορς επέστρεψαν για πρώτη φορά στο Chase Center έπειτα από το ρεκόρ και οι φίλαθλοι των «Πολεμιστών» επιφύλαξαν θερμή υποδοχή, χαρίζοντας του το standing ovation.



A standing ovation for Steph Curry, the 3-point king, at Chase Center 👏👏👏



🎥 @anthonyVslater pic.twitter.com/2swqyffWDe