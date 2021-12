Χάος στο ΝΒΑ με τον κορονοϊό και αναβολή πέντε αγώνων!

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε επισήμως το βράδυ της Κυριακής 19/12 την αναβολή πέντε αγώνων λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και των μαζεμένων κρουσμάτων στις ομάδες που έχουν... γονατίσει από την Covid-19 και την μετάλλαξη Omicron!

Η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο μετράει καθημερινά νέα κρούσματα, οι ομάδες συνεχίζουν να ανακοινώνουν τους παίκτες που μπαίνουν στο υγειονομικό πρωτόκολλο και η λίγκα επισημοποίησε την αναβολή πέντε αγώνων.

Συγκεκριμένα, οι προσεχείς αναμετρήσεις των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ορλάντο Μάτζικ και Φιλαντέλφια Σίξερς, καθώς και οι δυο επόμενοι αγώνες των Νετς αναβάλλονται καθώς πολλοί παίκτες και μέλη των σταφ μπήκαν στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό.

20/12

Νετς - Νάγκετς

Χοκς - Καβαλίερς

Σίξερς - Πέλικανς

21/12

Ράπτορς - Μάτζικ

22/12

Νετς - Ουίζαρντς

Προηγουμένως, η Ατλάντα ενημέρωσε πως ο σταρ της ομάδας, Τρέι Γιανγκ μπήκε στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό ενώ στη λίστα προστέθηκε και ο προπονητής των Λέικερς, Φρανκ Βόγκελ.

Εξάλλου, μόνο σήμερα οι Καβαλίερς ανακοίνωσαν πέντε νέες περιπτώσεις που μπήκαν στο πρωτόκολλο. Συγκεκριμένα, θετικοί στην Covid-19 βρέθηκαν οι Τζάρετ Άλεν, Λαμάρ Στίβενς, Ντίλαν Γουίντλερ, Ντένζελ Βάλενταϊν και RJ Νέμπχαρντ.

