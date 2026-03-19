Σε δηλώσεις του ο προπονητής του Γουόριορς Στιβ Κερ αποθέωσε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός αναφέρθηκε στον τρόπου παιχνιδιού του Τούρκου σέντερ, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στιβ Κερ:

«Θαυμάζω το παιχνίδι του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης. Είναι σωματικά δυνατός, δυναμικός και εξαιρετικός πασέρ.

Έχει σημειώσει επιτυχία στο NBA στο παρελθόν. Είμαστε μαζί μόνο λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει να τον παρακολουθώ».