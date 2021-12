Ντέιβις: Ζημιά στο γόνατο, τουλάχιστον ένα μήνα εκτός (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα. Ο Άντονι Ντέιβις έπαθε ζημιά στους συνδέσμους του αριστερού γονάτου του και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα!

Τα μαντάτα της μαγνητικής τομογραφίας δεν ήταν καλά για τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στην ήττα των πρωταθλητών του 2020 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, θα μείνει εκτός παρκέ για τουλάχιστον ένα μήνα!

Ο Ντέιβις υπέστη ζημιά στους συνδέσμους του γονάτου και αναμένεται να χάσει σημαντικό αριθμό αγώνων, με τους γιατρούς να προχωρούν σε επανέλεγχο μετά από 4 εβδομάδες.

Τη φετινή σεζόν είχε αγωνιστεί σε 27 αγώνες των Λέικερς, μετρώντας 23.3 πόντους, 9.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ. Πέρσι είχε χάσει 30 αγώνες εξαιτίας ενός τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.

Anthony Davis will miss at least four weeks with an MCL sprain pic.twitter.com/CKFwWPBLLO