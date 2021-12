Λέικερς: Ο Ντέιβις τραυματίστηκε στο γόνατο, σφάδαζε και έφυγε για τα αποδυτήρια (vid)

Άτυχος για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια στάθηκε ο Άντονι Ντέιβις.

Είναι πολύ εύθραυστος και επιρρεπής στους τραυματισμούς ο Άντονι Ντέιβις και το απέδειξε για άλλη μια φορά.

Ο σταρ των Λέικερς και ο δεύτερος στην ιεραρχία πίσω από τον ΛεΜπρόν, αρχικά τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε. Επέστρεψε, όμως στα μέσα της τρίτης περιόδου χτύπησε ξανά στο αριστερό γόνατο και έφυγε για τα αποδυτήρια. Στον δρόμο για αυτά έπεσε και πάλι στο έδαφος, αφού πονούσε πολύ και έπιανε το γόνατο του.

Δείτε τι έγινε στον ψηλό των λιμνάνθρωπων που έχει βάλει σε αναμμένα κάρβουνα την ομάδα του

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ