Κάρι: Τα 2.974 τρίποντα έγιναν κρασί, παπούτσια και πίτσα!

Ο Στεφ Κάρι είχε ξεκινήσει την προετοιμασία από την αρχή της σεζόν. Και μόλις έγινε ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων όλων των εποχών στο ΝΒΑ υπήρχαν παπούτσια, καπέλα και κρασιά να το επισημοποιήσουν. Όλα συνδεδεμένα με τον αριθμό 2.974.

Μόλις ο Στεφ Κάρι πάτησε το παρκέ στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» γνώριζε πως θα γράψει ιστορία. Ήταν έτοιμος γι' αυτό. Φρόντισαν (και) άλλοι.

Ο Κάρι αναζητούσε δύο τρίποντα. Μα η εμφάνισή του μαρτυρούσε πως τα είχε ήδη πετύχει. Στα πόδια του υπήρχε μία ειδική έκδοση των παπουτσιών του. Γεμάτα από χρυσαφί πινελιές. Και τις τέσσερις λέξεις που έφτασαν τον Κάρι μέχρι εδώ: Μακροζωία, ακρίβεια, ένταση, ποικιλία.

Στη φτέρνα ήταν γραμμένος ο... μαγικός αριθμός, 2.974. Τα ξεχωριστά υποδήματα πρόκειται να κυκλοφορήσουν το 2022 σε μόλις 2.974 κομμάτια.

