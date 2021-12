Κάρι: Συνεχίζει να γράφει ιστορία (vid)

O Στεφ Κάρι δεν σταματά να γράφει ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ.

Στο ματς με τους Νικς έγραψε ιστορία, αφού ξεπέρασε τον Ρέι Άλεν και έγινε ο κορυφαίος τριποντέρ ever στο ΝΒΑ. Ο εξωγήινος Στεφ Κάρι έχει βαλθεί να οδηγήσει τους Ουόριορς ξανά στην κορυφή και σε κάθε ματς κάνει και κάτι μοναδικό.

Κόντρα στους Σέλτικς πρόσθεσε άλλο ένα παράσημο στην καριέρα του. Έφτασε τα 15-0 τρίποντα μέσα στη σεζόν σε 28 παιχνίδια. Με αυτό τον τρόπο έγινε ο παίκτης που φτάνει γρηγορότερα τα 150 τρίποντα σε μια σεζόν στην ιστορία της λίγκας.

Ο Κάρι βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι και οι αμυντικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να τον περιορίσουν. Απέναντι στους Σέλτικς το κοντέρ έγραψε 30 πόντους με 5 τρίποντα. Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας δεν κάνει εκπτώσεις σε κανένα ματς και το χαίρεται με την ψυχή του.

