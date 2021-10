Νετς: Εκτός ομάδας ο Ίρβινγκ μέχρι να εμβολιαστεί

Οι Μπρούκλιν Νετς αποφάσισαν να αποκλείσουν από κάθε δραστηριότητά τους τον Καϊρί Ίρβινγκ μέχρι να εμβολιαστεί!

Οι Μπρούκλιν Νετς αποφάσισαν να λύσουν τον... γόρδιο δεσμό που είχε δημιουργηθεί με τον Καϊρί Ίρβινγκ. Μολονότι η νομοθεσία του επιτρέπει να προπονείται στις εγκαταστάσεις των Νετς και μπορεί να αγωνιστεί στα εκτός έδρας ματς της ομάδας του Μπρούκλιν, μολονότι ανεμβολίαστος, οι Νετς αποφάσισαν να τραβήξουν την... πρίζα!

«Αποφασίσαμε ότι ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν θα αγωνιστεί ή θα προπονηθεί με την ομάδα, μέχρι να μπορεί να ενταχθεί πλήρως σε όλα», αναφέρει η δήλωση του general manager των Νετς, Σον Μαρκς.

Όπου «πλήρως», μπορείτε να βάλετε τη λέξη «εμβολιασμένος». «Ο Καϊρί έχει λάβει μία προσωπική απόφαση, σεβόμαστε το δικαίωμά του στην επιλογή», πρόσθεσε ο Μαρκς.

Και συνέχισε: «Η απόφασή του τον εμποδίζει να είναι ένας πλήρες μέλος της ομάδας μας, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να συμμετέχει στις δραστηριότητές μας με μερική απασχόληση».

Μόλις πριν από μερικές ημέρες, ο Ίρβινγκ εμφανίστηκε στην ανοικτή προπόνηση των Νετς, ενώ ο προπονητής του, Στιβ Νας έμοιαζε πεπεισμένος ότι θα υπολογίζει τον πρωταθλητή του 2016 με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς μόνο στα εκτός έδρας ματς.

Nets GM Sean Marks says Brooklyn has decided Kyrie Irving may not practice or play with the group until he can be a “full participant.” pic.twitter.com/ton8xdCEX9