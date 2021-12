Τίμπεργουλβς - Λέικερς 110-92: Πάρτι οι... λύκοι, αγωνία για Ντέιβις οι «λιμνάνθρωποι» (vid)

Oι Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Λέικερς με 110-92, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα μετά τον τραυματισμό του Ντέιβις.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το ματς των Τίμπεργουλβς με τους Λέικερς και οι.... λύκοι το πήραν εύκολα με 110-92. Στο 16-14 οι Λέικερς και στο 14-15 η Μινεσότα.

Πάντως oι λιμνάνθρωποι θα αφήσουν σε δεύτερη μοίρα το αποτέλεσμα, αφού προέχει ο Άντονι Ντέιβις. Ο ψηλός της ομάδας του LA χτύπησε στο αριστερό γόνατο και έφυγε για τα αποδυτήρια. Στον δρόμο για αυτά έπεσε και πάλι στο έδαφος, αφού πονούσε πολύ και έπιανε το γόνατο του. Πλέον οι Λέικερς περιμένουν να μάθουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

AD picked up another injury after being subbed back in the game



