Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Χόρφορντ και συνολικά τρεις παίκτες των Σέλτικς

Οι Αλ Χόρφορντ, Τζαμπάρι Πάρκερ και Γκραντ Γουίλιαμς μπήκαν στο πρωτόκολλο κορονοϊού λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τους Ουόριορς (18/12, 2:30).

Οι Σέλτικς υποδέχονται τους Ουόριορς στο TD Garden και ενημέρωσαν επισήμως πως τρεις παίκτες τους μπήκαν στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Πρόκειται για τους Αλ Χόρφορντ, Τζαμπάρι Πάρκερ και Γκραντ Γουίλιαμς, οι οποίοι τέθηκαν άμεσα σε καραντίνα και αναμένεται να χάσουν τα επόμενα παιχνίδια της Βοστόνης στη regular season.

Τα μαζεμένα κρούσματα κορονοϊού έχουν θορυβήσει τους ανθρώπους της λίγκας, η οποία ενημέρωσε τις ομάδες πως θα παρθούν πιο αυστηρά μέτρα από τις 26 Δεκέμβρη μέχρι τις 8 Γενάρη.

Οι ΝΒΑers και οι υπόλοιποι άνθρωποι της ομάδας θα κάνουν καθημερινά τεστ με εξαίρεση όσους έκαναν και την τρίτη δόση του εμβολίου.



#NEBHInjuryReport update vs. Golden State:



Al Horford (Health & Safety Protocols) - OUT

Jabari Parker (Health & Safety Protocols) - OUT

Grant Williams (Health & Safety Protocols) - OUT