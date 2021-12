Έντουαρντς: Έγινε ο νεότερος στην ιστορία με 10 τρίποντα σε ένα ματς (vid)

O Άντονι Έντουαρντς πήρε... φωτιά και έγινε ο νεότερος στην ιστορία με 10 τρίποντα σε ένα ματς.

Απίθανα πράγματα κάνει τη φετινή σεζόν ο Άντονι Έντουαρντς και βοηθά τους... λύκους να παλέψουν για τη θέση που θα τους οδηγήσει είτε απευθείας στα playoffs είτε στο play in τουρνουά.

Ο δευτεροετής των Τίμπεργουλβς έδωσε άλλη μια παράσταση απέναντι στους Νάγκετς, οδηγώντας στη νίκη την ομάδα του και έγραψε ιστορία. Ο εντυπωσιακός περιφερειακός έγινε ο νεότερος παίκτης ever με 10 τρίποντα σε ένα παιχνίδι. Ο Έντουαρντς τελείωσε την αναμέτρηση με 10/14 τρίποντα και 38 πόντους σε μια βραδιά που πήρε... φωτιά και δεν πρόκειται να ξεχάσει.

Φέτος μετρά 21.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 ματς, στα οποία ξεκίνησε όλα στη βασική πεντάδα.

In case you were distracted by game-winners from Austin Reaves and Devonte’ Graham...



Anthony Edwards became the youngest player ever with 10 3-pt FG in a game



Gordon Hayward had the highest FG pct (79%) in a 40-point game in Hornets history pic.twitter.com/GDzq10DyBT