Κάρι: Οι παίκτες που του έδωσαν τις περισσότερες ασίστ

Ο Στεφ Κάρι έχει ευστοχήσει σε 2.977 τρίποντα, ξεπερνώντας τον Ρέι Άλεν. Υπάρχουν τέσσερις παίκτες, νυν συμπαίκτες και τέως, που τον έχουν βοηθήσει να σημειώσει τα 929 απ' αυτά.

Ο Άντριου Ουίγκινς θα μπορεί να καυχιέται για πάντα ότι έδωσε την ιστορική ασίστ στον Στεφ Κάρι. Εκείνη που οδήγησε στο υπ αριθμόν 2.974 τρίποντο στον καριέρα του.

Το σουτ που μετέτρεψε το Μάντισον Σκουάερ Γκάρντεν σε τόπο λατρείας, αποθέωσης και μπασκετικής αθανασίας για τον Κάρι. Ο Καναδός γκαρντ προφανώς και δεν συγκαταλέγεται στο μικρό κλαμπ που έχω δώσει τις περισσότερες ασίστ στον κορυφαίο σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ίσως έτσι μπορούν να εξηγηθούν και τα ρολόγια που έκανε δώρο στον Ντρέιμοντ Γκριν και στον Αντρέ Ιγκουοντάλα. Βλέπετε, ο πρώτος του έχει δώσει 479 ασίστ για τρίποντο και ο δεύτερος 168!

Τρίτος στη λίστα είναι ο Κέβιν Ντουράντ με 153 και τέταρτος ο Κλέι Τόμπσον με 129, ο οποίος θα παραλάβει το δικό του ωρολόγιο.

