Κάρι: Έσπασε το ρεκόρ και πήρε μια σπέσιαλ φανέλα από τους Άλεν και Μίλερ! (vid)

Ο Στέφ Κάρι είναι επισήμως ο νέος «βασιλιάς» των τριπόντων στο ΝΒΑ και μετά το τρομερό ρεκόρ του, αντάλλαξε φανέλες με τους δυο μύθους που πλέον έχει αφήσει πίσω του: Τον Ρέι Άλεν και τον Ρέτζι Μίλερ.

Ο Κάρι έσπασε νωρίς - νωρίς το ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα τρίποντα όλων των εποχών στην κανονική περίοδο, σημειώνοντας 5/14 και φτάνοντας το 2.977 στη regular season, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση (2.973) που ανήκε στον τεράστιο Ρέι Άλεν, ο οποίος ήταν στο γήπεδο μαζί με τον τρίτο της λίστας, Ρέτζι Μίλερ.

Αμφότεροι έσπευσαν αμέσως να τον συγχαρούν ενώ το ματς σταμάτησε για να γνωρίσει ο Κάρι το standing ovation από το κοινό της Νέας Υόρκης και να αγκαλιάσει τον πατέρα του που βρέθηκε στο γήπεδο, τον Στιβ Κερ και όλους τους συμπαίκτες του.

Μετά από το τέλος του αγώνα, οι τρεις θρύλοι που μαζί έχουν πετύχει 8.510 τρίποντα στην κανονική περίοδο, αντάλλαξαν φανέλες ενώ ο Κάρι παρέλαβε αυτήν με τον αριθμό ρεκόρ των 2.974 με τον οποίο προσπέρασε τον Άλεν.

Curry x Allen x Miller



Lots of triples between these three 👌🏼



📷 Golden State Warriors #NBA75 #AlwaysAFan pic.twitter.com/cvU2Cju0Ba