Ουίγκινς για Κάρι: «Το ότι έδωσα την ασίστ του ρεκόρ θα το θυμάμαι για πάντα»

Ο Ουίγκινς ήταν εκείνος που εδωσε την ασίστ για το ρεκόρ του Κάρι, κάτι που φαίνεται να συγκλονίζει τόσο τον ίδιο όσο και τον... Γκριν.

O Στεφ Κάρι απέναντι στους Νικς πέτυχε τα δύο τρίποντα που χρειαζόταν, προσπέρασε τον Ρέι Άλεν και έγινε ο κορυφαίος «τριποντέρ» όλων των εποχών.

Όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο Ουίγκινς έχει μοιράσει μόλις 10 ασίστ στον Κάρι! Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η πρώτη του έννοια ήταν ο συμπαίκτης του να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ. Στην πρώτη ευκαιρία, πάσαρε στον Στεφ και εκείνος με... περίσσεια άνεση έγραψε ιστορία και προκάλεσε τον ενθουσιασμό.

Αμέσως μετά τον αγώνα, ο Ουίγκινς κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός, λέγοντας: «Το συγκεκριμένο play ήταν για να μπει πρώτα το καλάθι... Είναι ιδιαίτερη στιγμή. O Στεφ είναι ο καλύτερος όλων των εποχών και σήμερα το "σφράγισε" αυτό. To να είσαι συμπαίκτης του Κάρι, να κάνεις αυτή την ασίστ... Είναι κάτι που θα λατρεύω και θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».

Από την άλλη, ο Γκριν, είχε όρεξη για...πλάκες, αφού σε δηλώσεις του είπε: «Ο Ουίγκινς δεν πασάρει ΠΟΤΕ έξω από το ζωγραφιστό. Το να σκέφτομαι ότι έδωσε την ασίστ στον Κάρι για το ρεκόρ... είμαι ταραγμένος»

