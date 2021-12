Κάρι: Τα πρώτα σουτ του μπόμπιρα Στεφ πριν γίνει ο κορυφαίος σουτέρ στον κόσμο (vid)

Ο Κάρι έγινε και επισήμως ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ ξεπερνώντας τον Ρέι Άλεν ενώ κυκλοφορεί ένα πολύ όμορφο video με τον μπόμπιρα Στεφ να σουτάρει σε μια μικρή μπασκέτα στο σπίτι του, υπό το βλέμμα των γονιών του.

Η ιστορία γράφτηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 15/12 στη «Μέκκα» του μπάσκετ, το θρυλικό Madison Square Garden όπου ο Στεφ Κάρι έφτασε τα 2.977 τρίποντα στην τεράστια καριέρα του σε 789 αγώνες στη regular season, προσπερνώντας τον Ρέι Άλεν στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τους Νικς.

Ο άνθρωπος που άλλαξε το παιχνίδι ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς υπό τις ζητωκραυγές χιλιάδων φιλάθλων, μεταξύ αυτών του γνωστού σκηνοθέτη Σπάικ Λι που απαθανάτισε κάθε στιγμή ενώ έσπευσε να αγκαλιάσει τους γονείς του, τη μητέρα του Σόνια και τον πατέρα του, Ντελ Κάρι.

Τον βετεράνο σούτινγκ γκαρντ που αγωνίστηκε στους Τζαζ, τους Καβαλίερς, τους Χόρνετς, τους Μπακς και τους Ράπτορς που κρατούσε τον μικρό Στεφ στην αγκαλιά του και τον έβλεπε να σουτάρει για πρώτη φορά σε μια μικρή μπασκέτα στο σπίτι τους... Πριν ο κανακάρης του εξελιχτεί στον κορυφαίο σουτέρ στον κόσμο.

This kid became the greatest shooter ever to play the game. @StephenCurry30 pic.twitter.com/qCxWbAVyb4