Ουόριορς: Ο Ντελ Κάρι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να δει τον Στεφ να σπάει το ρεκόρ τριπόντων

O Nτελ Κάρι θα βρεθεί στο Madison Square Garden για να δει από κοντά τον γιο του, Στεφ να σπάει το ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Στεφ Κάρι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα γράψει ιστορία τα ξημερώματα της Τετάρτης στο ματς των Ουόριορς με τους Νικς.

Ο γκαρντ των πολεμιστών απέχει μόλις δυο τρίποντα από το να σπάσει το ρεκόρ του Ρέι Άλεν με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στη regular season του ΝΒΑ, αφού έχει 2.972 τρίποντα σε 788 αγώνες στην κανονική περίοδο, ενώ ο Ρέι Άλεν έχει 2.973 τρίποντα (σε 1.300 αγώνες).

Ο πατέρας του δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία θα θαυμάσει από κοντά τον γιο του να σπάει το ρεκόρ και έτσι ο Ντελ Κάρι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να πάρει θέση στο Madison Square Garden και να είναι κοντά στον Στεφ στην ξεχωριστή στιγμή του. Δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά και ο Ντελ δεν υπήρχε πιθανότητα να μην βρίσκεται σε αυτό το ματς, βλέποντας τον γιο του από τα courtseat. Μάλιστα ο Ντελ θα έκανε το ταξίδι για το Μεγάλο Μήλο ακόμα και αν ο Στεφ είχε σπάσει το ρεκόρ στο ματς με τους Πέισερς, εκεί όπου είχε 5/15 τρίποντα και το προσπάθησε πολύ, αλλά δεν έγινε. Έτσι το άφησε για να το σπάσει στο ιστορικό Madison Square Garden, τη Μέκκα του μπάσκετ.

Dell Curry, currently broadcasting Charlotte's game in Dallas, told me he'll be traveling to New York tomorrow to be in person for his son's moment and said he would have made the same trip even if Stephen Curry had broken Allen's record tonight.



More: https://t.co/LGN9cV7Dif https://t.co/AOm4h2HkRl