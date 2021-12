Ουέιντ για ΛεΜπρόν: «Θα λέω στα εγγόνια μου ότι παίξαμε μαζί και δεν θα με πιστεύουν, γιατί θα παίζεις ακόμα»

Ο Ντουέιν Ουέιντ αποθέωσε τον αγέραστο ΛεΜπρόν Τζείμς με μια φοβερή ατάακα.

Μπορεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να έχει πατήσει τα 36, ωστόσο η απόδοση του διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ο Βασιλιάς πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό, έχει μπει σε beast mode και προσπαθεί να ξυπνήσει τους Λέικερς που έχουν ξεκινήσει μουσιασμένα τη σεζόν και ψάχνονται.

Για τον ηγέτη των Λέικερς μίλησε και ο πρώην συμπαίκτης του στους Χιτ και τους Καβς, Ντουέιντ Ουέιντ. Ο Flash χρησιμοποίησε μια φοβερή ατάκα για να δείξει πως ο ΛεΜπρόν δεν θα γεράσει ποτέ και πάντα θα κυριαρχεί: «Δεν μπορώ να περιμένω να λέω ψέμματα στα εγγόνια μου, αφού θα τους αναφέρω πως έπαιζα με αυτόν τον τύπο (ΛεΜπρόν).

Οι δυο τους πανηγύρισαν δύο τίτλους στο Μαϊάμι, ενώ έφτασαν άλλες δύο φορές στους τελικούς του ΝΒΑ παρέα, συνθέτοντας ένα από τα σπουδαιότερα δίδυμα που έχει δει ποτέ η κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

DWade doesn’t think ‘Bron is close to being done. Lol. pic.twitter.com/maAyBbuO9t