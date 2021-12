Μπουλς: Αποκτούν τον Αλφόνζο ΜακΚίνι

Ο έμπειρος Αμερικανός αναμένεται να ενταχθεί στο ρόστερ των Μπουλς που πλήττονται από τραυματισμούς και έχουν 5 παίκτες στο πρωτόκολλο κορωνοϊού.

Ο 29χρονος φόργουορντ καλείται να βοηθήσει τους Σικάγο Μπουλς ως λύση εκτάκτου ανάγκης, σε μια απόπειρα τους να μπαλώσουν τις τρύπες που έχουν προκύψει εσχάτως.

Ο Αλφόνζο ΜακΚίνι έχει εμπειρία 189 αγώνων στο ΝΒΑ, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ράπτορς, Ουόριορς, Καβαλίερς και Λέικερς, ενώ τη φετινή σεζόν αγωνιζόταν στην G League με τους Καπιτάνες από το Μέξικο. Μετρά μάλιστα 24.1 πόντους με 43% στο τρίποντο.

Έχει ύψος 2.01μ. κι η καταγωγή του είναι από το Σικάγο.

Θυμίζουμε πως οι Μπουλς είδαν τις τελευταίες μέρες τους ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (26,4π., 5,3ριμπ., 4,1ασ.), Κόμπι Ουάιτ (6,1π., 2,6ριμπ.), Ματ Τόμας (1,5π.), Γιαβόντε Γκριν (5,4π., 4,3ριμπ.), Ντέρικ Τζόουνς (7π., 3.5ριμπ.) να μπαίνουν στο πρωτόκολλο κορωνοϊού. Με απλά λόγια είναι αποδεκατισμένοι και γι' αυτό προχωρούν στην απόκτηση παίκτη.

