Λέικερς-Σέλτικς: Ο Λεμπρόν άνοιξε... διάλογο με τον πάγκο των Σέλτικς για ένα φάουλ (vid)

Οι Σέλτικς διαμαρτυρήθηκαν για ένα φάουλ του Λεμπρόν Τζέιμς και εκείνος έπιασε την... κουβέντα με τους αναπληρωματικούς προσπαθώντας να τους εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Ήταν φάουλ ή δεν ήταν φάουλ; Δύσκολη φάση. Το σίγουρο είναι ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στον πάγκο των Μπόστον Σέλτικς άρχισαν να μιλάνε στον Λεμπρόν λέγοντάς του ότι είχε κάνει φάουλ στον Ντένις Σρέντερ ο οποίος προσπάθησε να σκοράρει με ανάποδο λέι απ.

Φυσικά ούτε ο Τζέιμς έχασε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους την ώρα που «παιζόταν» το παιχνίδι θέλοντας να τους εξηγήσει τι είχε συμβεί. Πάντως άξιο αναφοράς στο βίντεο που ακολουθεί είναι ότι όλοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον πάγκο, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ακούσουν τα λεγόμενα του Λεμπρόν...

Bron debated this foul call with the Celtics bench 😂 pic.twitter.com/e8Z7blqnYF