Αντετοκούνμπο: Greek Night στο Μιλγουόκι με συρτάκι και «χρόνια πολλά»

O Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έζησαν ακόμη μία ελληνική βραδιά στο Μιλγουόκι, στη νίκη των Μπακς απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Το ονομάζουν Greek Night. Και συνδυάστηκε, διόλου τυχαία, με τα 27α γενέθλια του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak και ο αδερφός του, Θανάσης, συνάντησαν εκατοντάδες Έλληνες που βρέθηκαν στο Fiserv Forum για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Το... μενού είχε συρτάκι, καπέλα των Μπακς με τη λέξη «Πρωταθλητές», αλλά και πολλά πλακάτ με την ευχή ζωής πολλών ετών στα ελληνικά. Ο Γιάννης και ο Θανάσης έβγαλαν και την καθιερωμένη selfie με τον κόσμο.

My Greek night jersey drips so I had to make sure the kicks did, too💧happy birthday, Giannis! pic.twitter.com/Gni9sGyeQ2