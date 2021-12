Πρόταση γάμου στο ματς των Μάβερικς με τους Γκρίζλις (vid)

Mια ευχάριστη έκπληξη περίμενε μια κοπέλα στο ματς των Μάβερικς με τους Γκρίζλις.

Σίγουρα θα μείνει αξέχαστο το ματς των Μάβερικς με τους Γκρίζλις για ένα ζευγάρι. Ένας φίλαθλος του Ντάλας επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του, κάνοντας της έκπληξη. Η κοπέλα με δεμένα μάτια πήγε στο κέντρο του γηπέδου, όπου εκεί βρισκόταν το αγόρι της και της αποκάλυψε το δαχτυλίδι. Φυσικά του είπε «δέχομαι» και έτσι έγινε χαμός στην έδρα των Μάβερικς από τους οπαδούς της ομάδας. Να ζήσουν χαρούμενα και ευτυχισμένα τα παιδιά!

Δείτε το στιγμιότυπο

This proposal at the Mavs game was smooth 💍



(via @NBA) pic.twitter.com/oSQ1u74yZ2