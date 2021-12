Τόμπσον: Βγήκε για σουτάκια με τη φανέλα του στο Chase Center και ετοιμάζεται για επιστροφή

O Kλέι Τόμπσον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, κάτι που φάνηκε και από τα σουτάκια που έκανε στο Chase Center

Για πρώτη φορά φέτος ο Κλέι Τόμπσον φόρεσε τη φανέλα του και το σορτσάκι του και έκανε σουτάκια στο Chase Center πριν από ματς των Ουόριορς (νίκησαν τους Σανς και τους έσπασαν το σερί). Μια είδηση που έκανε ευτυχισμένους τους φίλους των πολεμιστών και γενικότερα του μπάσκετ.

Ο σουτέρ του Γκόλντεν Στέιτ έχει να παίξει σε ματς από το Game 6 των τελικών του 2019 κόντρα στους Ράπτορς τότε που είχε υποστεί ρήξη χιαστού.

Πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του, η οποία υπoλογίζεται τα Χριστούγεννα. Έχει λείψει πάρα πολύ και οι Ουόριορς τον περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες.

Klay Thompson was in full uniform getting shots up today. 👀



(📽️: @NBCSWarriors)pic.twitter.com/ZVhFsWLq84