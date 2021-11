Κλέι Τόμπσον: Φουλ επαφή στις προπονήσεις, εφικτός ο στόχος της επιστροφής τα Χριστούγεννα

Ο Κλέι Τόμπσον ετοιμάζεται να επιστρέψει τα Χριστούγεννα, αφού μετά από μία εβδομάδα διπλών σε κανονικό ρυθμό, ξεκινάει προπονήσεις σε φουλ ρυθμό.

Ο Κλέι Τόμπσον μετράει αντίστροφα και επίσημα! Ο σούτινγκ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο οποίος έχει απουσιάσει για δύο χρόνια, λόγω απανωτών τραυματισμών σε αχίλλειο και χιαστό, αναμένεται να επιβεβαιώσει την είδηση πως θα επιστρέψει στο ΝΒΑ την εβδομάδα των Χριστουγέννων.

Εδώ και μερικές ημέρες ο Τόμπσον έχει ξεκινήσει και παίζει στα εσωτερικά διπλά των Ουόριορς. Και μετά από μία εβδομάδα «αγώνων», έλαβε το «πράσινο φως» για να μπει και σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

Σύμφωνα με αυτό το πλάνο, η επιστροφή του στην εβδομάδα των Χριστουγέννων - και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - είναι απόλυτα εφικτός.

After strong week of scrimmages, Klay Thompson has been cleared to be a full participant in all Warriors practices, trending toward return within week of Christmas, sources tell me and @anthonyVslater.https://t.co/0UsfjrL5Ub