Τζαμάλ Κρόφορντ για Giannis: «Δεν θυμάμαι παίκτη στα 90's που να του έμοιαζε έστω και λίγο» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι φαινόμενο. Πιθανότατα μοναδικό. Τουλάχιστον για τον Τζαμάλ Κρόφορντ, ο οποίος πέρασε μία ζωή στο ΝΒΑ σκοράροντας δίχως σταματημό.

Η σύγκριση με περασμένες δεκαετίες μοιάζει αναπόφευκτη. Η ανθρώπινη ανάγκη ακόμη και για το απίθανο, θα φέρνει κάθε λογής ταιριάσματα.

Ο Τζαμάλ Κρόφορντ, πέρασε 20 χρόνια στο ΝΒΑ και πλέον βγάζει το ψωμί του ως αναλυτής στο NBA League Pass. Σε ένα επεισόδιο του Hooper Vision, ο Κρόφορντ δήλωσε ότι δεν έχει αντικρίσει άλλον παίκτη που είναι τόσο κυρίαρχος όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

«Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να θυμηθώ έναν παίκτη στα 90's ή κάτι σχετικό που έμοιαζε σε αυτόν. Είναι εξαιρετικό να βλέπω πόσο έχει εξελίξει το παιχνίδι του», ήταν το σχόλιο του.

Και η αλήθεια είναι μάλλον έτσι. Αν στο μυαλό σας έρχεται ο Σακίλ Ο' Νιλ, μπορεί να έχετε ένα δίκιο. Ο «Σακ» ήταν κυρίαρχος κοντά στο καλάθι. Σχεδόν ασταμάτητος, ανάγκασε τις ομάδες να... σπάσουν το κεφάλι τους για να τον σταματήσουν, βρίσκοντας μόνο τον «κρυπτονίτη» των βολών.

Ο Giannis, ωστόσο, πέρα από τη δύναμη κοντά στο καλάθι, έχει πλέον τη δύναμη να απειλεί και από μακριά, ενώ διαθέτει και ντρίπλα, κάτι που δεν είχε ο Σακίλ.

Has there ever been a player like Giannis? 🤔@JCrossover and @QRich discuss the 2x #KiaMVP during #NBAHooperVision on NBA League Pass!



