Αντετοκούνμπο: Όταν ο clutch Γιάννης χαρίζει νίκες στα 5 τελευταία δευτερόλεπτα (vids)

Ο Γιάννης... εκτέλεσε τους Χόρνετς και το Gazzetta παρουσιάζει όλα τα νικητήρια καλάθια της καριέρας του στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα.

Ο ασταμάτητος Greek Freak τελείωσε με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ και ήταν ο άνθρωπος που έκρινε το ματς κόντρα στου Χόρνετς με υπέροχο καλάθι του στα 2 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Φανέρωσε για άλλη μια φορά τη σημαίνει ηγέτης και μεγάλος παίκτης. Με το σκορ στο 125-125, πήρε την πάσα του Χόλιντεϊ, ανέλαβε την ευθύνη και αλλάζοντας χέρι στον αέρα, νίκησε τον Ουάσινγκτον στα 2 δευτερόλεπτα για το 127-125 σε ένα δύσκολο lay up.

Giannis Antetokounmpo hit his 4th career go-ahead FG inside the final 5 seconds.



It was his first since 2018 vs the Knicks. pic.twitter.com/MaaMr750W0