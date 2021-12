Aντετοκούνμπο: Η νικητήρια καλαθάρα κόντρα στους Χόρνετς (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την ευθύνη στην τελευταία φάση και εκτέλεσε τους Χόρνετς.

Με τον καλύτερο τρόπο, έκλεισε το ματς των Μπακς με τους Χόρνετς για τον εκπληκτικό Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak που τελείωσε με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ήταν ο άνθρωπος που έκρινε το ματς. Με το σκορ στο 125-125, πήρε την πάσα του Χόλιντεϊ και μπήκε σαν... ταύρος προς το καλάθι, αλλάζοντας χέρι στον αέρα και νικώντας τον Ουάσινγκτον στα 2 δευτερόλεπτα για το 127-125. Ένα υπέροχο τελείωμα με ταμπλό, το οποίο ήταν αρκετό για να χαρίσει μια τεράστια νίκη στην ομάδα από το Μιλγουόκι. Ο Γιάννης ξέρει από winning shots και μας το έδιωξε για άλλη μια φορά. Από το πρώτο του μέσα στο Madison Square Garden κόντρα στους Νικς μέχρι και το σημερινό, η λίστα είναι μεγάλη και θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Απολαύστε το νικητήριο καλάθι του Έλληνα σταρ

GIANNIS HAD THE LAST WORD!! pic.twitter.com/QbhGiLZay7