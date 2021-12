Σέλτικς - Σίξερς 88-87: Η Βοστώνη πήρε το θρίλερ (vid)

Oι Σέλτικς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Σίξερς με 88-87, με την τάπα του Ουίλιαμς στον Νιανγκ.

Ματσάρα και στο τέλος οι Σέλτικς νίκησαν με 88-87 τους Σίξερς, με τον Ουίλιαμς να κάνει τάπα στον Νιανγκ στην τελευταία φάση. Για τους νικητές που πήγαν στο 12-10, ο Τέιτουμ είχε 26 πόντους, 16 ριμπάουντ, ο Σρούντερ είχε 13 πόντους και ο Χόρφορντ 10 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για τη Φιλαδέλφεια που έπεσε στο 11-11, ο Κάρι είχε 17 πόντους, 6 ασίστ, ο Μίλτον 16 πόντους και ο Εμπίντ 13 πόντους, 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 2 κλεψίματα.

