Μπλέιζερς: Νοκ-άουτ για τουλάχιστον 10 μέρες ο Λίλαρντ

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στην κοιλιακή χώρα κι ως εκ τούτου τίθεται εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο.

Ο 31χρονος γκαρντ των Μπλέιζερς έκανε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια κάτω κοιλίας. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως ο "Dame" τίθεται νοκ-άουτ και θα ακολουθήσει για το επόμενο δεκαήμερο τις οδηγίες των ειδικών.

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η κατάσταση του 6 φορές All-Star θα επανεξεταστεί, όπως ενημέρωσε επισήμως ο σύλλογος από το Πόρτλαντ.

Όλα αυτά κι ενώ ο Λίλαρντ μετρά φέτος 21.5 πόντους με 40% εντός πεδιάς, 7.8 ασίστ και 4 ριμπάουντ ανά περίπου 36 λεπτά δράσης, σε σύνολο 20 εμφανίσεων.

Damian Lillard will miss at least 10 days. pic.twitter.com/6n40PLxDzp