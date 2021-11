Στεφ Κάρι: Αποθεώθηκε με standing ovation μέσα στο Λος Άντζελες (vid)

Ο Στεφ Κάρι γνώρισε την απόλυτη αποδοχή από το κοινό των Κλίπερς, οι οποίοι του χάρισαν απλόχερα το standing ovation.

Αυτό θα πει...αναγνώριση! Ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε μία ακόμη φοβερή εμφάνιση στο ενεργητικό του με 33 πόντους και 7/13 τρίποντα, οδηγώντας τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στη νίκη μέσα στο Λος Άντζελες επί των Κλίπερς με 105-90.

Μόλις ο Στιβ Κερ αποφάσισε να τον αποσύρει στον πάγκο, όλο το «STAPLES Center» σηκώθηκε στο... πόδι και τον αποθέωσε, αναγνωρίζοντας την αξία του. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Λος Άντζελες, ήταν και αρκετοί των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς φορώντας κανονικά φανέλες και διακριτικά της ομάδας.

Είπαμε, εκεί είναι ένας... άλλος (μπασκετικός) κόσμος

